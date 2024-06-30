«Ей идет!»: Хилькевич озвучила новое имя младшей дочери

6-летняя Мария осталась в восторге. Анна Хилькевич с дочерью Арианной Социальные сетиНедавно Анна Хилькевич ошарашила фанатов сообщением о том, что решила поменять младшей дочери Марии, которой в августе исполнится шесть лет, имя.