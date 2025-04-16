Учащиеся Каменской специальной школы-интерната приняли участие в конкурсе профмастерства ´JuniorSkills´.

Впервые воспитанники Каменской специальной школы-интерната приняли участие в конкурсе профессионального мастерства ´JuniorSkills´, который прошел на базе Мстиславского районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации´.
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