МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий Южной группировки войск за сутки составили 95 тяжелых дронов коптерного типа, 97 беспилотников самолетного типа и 62 наземных робототехнических комплекса.
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