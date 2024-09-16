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  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Транспортную реформу в Петрозаводске обсудили узким кругом

Городские и республиканские власти провели «общественную дискуссию» о транспорте, на которой присутствовали 20 человек Текст, фото: Елена Малишевская В штабе общественной поддержки партии «Единая Россия», что на Энгельса, 10 прошло мероприятие по очень важной для петрозаводчан теме: дальнейшие шаги властей в сфере городского транспорта.

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