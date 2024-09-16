Транспортную реформу в Петрозаводске обсудили узким кругом

Городские и республиканские власти провели «общественную дискуссию» о транспорте, на которой присутствовали 20 человек Текст, фото: Елена Малишевская В штабе общественной поддержки партии «Единая Россия», что на Энгельса, 10 прошло мероприятие по очень важной для петрозаводчан теме: дальнейшие шаги властей в сфере городского транспорта.