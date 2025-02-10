Турция: есть ли жизнь после Эрдогана?

Вопрос о преемнике нынешнего президента Турции становится все более актуальным. Изменится ли политика Анкары после смены многолетнего «раиса»?AP PHOTO/BURHAN OZBILICI Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в мемориальной церемонии в память о погибших при попытке госпереворота 2016 годачитайте на monocle.