Рождественский, Петр I и монумент у штаб-квартиры ООН: знаменитые скульптуры Церетели

Великий скульптур ушел из жизни на 92-м году жизни Памятник Роберту Рождественскому в селе Косиха Алтайского края / Фото: Министерство культуры края Памятник Петру I на Москве-реке / Фото: Екатерина Смолихина / amic.
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