России пора бить по домам тех генералов и полковников ВСУ, которые отдают преступные приказы и их исполняют, заявил служивший в армии США с 1993 по 2004 год бывший американский майор Станислав Крапивник, который вернулся в Россию, не пожелав участвовать в подготовке к войне со страной, в которой он родился.
Майор ВС США – Украинских террористов нужно расстреливать. Лучше вешать
Комментарии
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Иван Иванов
НУ почему же,мы чертим красные линии,потом толстые красные линии,очень толстые красные линии))))))когда заканчивается красный карандаш....потом выражаем наше возмущение,потом негодование..Мы же не они,мы не можем бить по площадям)))))мы же не для этого начали войну...А народ?А народ еще нарожает и сделает свой демократический выбор..Выгоду получают коммерсанты,которые за счет бюджетных денег исполняют военные заказы ,осваивают недра и повышают свое благосостояние в ярдах зелени)))))
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19 час.
Сергей Парков
А мы, когда продаем вооружение Турции, находимся в состоянии войны с кудами? Или с другими странами? Поставка вооружения это бизнес, а вот уничтожать купленное или взятое в кредит страной У вооружение следует уничтожать на всех путях следования - на земле, на воде, в воздухе. Это законные цели. Не ясно, почему мы этого не делаем. Экипажи жалеем? Немцы топили лендлизовские конвои, мы топили немецких транспортников, взрывали поезда с оружием и живой силой. А сейчас разучились? Пустили на дно в нейтральных водах несколько американских сухогрузов с ракетами да несколько самолетов с боеприпасами - ребятам на передовой легче было бы.
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19 час.
Геннадий Бережнов
Бывший американский майор Станислав Крапивник и тот за то, что бить надо убийц нашего народа, но власть наша не пробиваема и это печально! Офис главного бандита в Киеве и тот не можем разрушить, а что скажут на Западе.
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4 час.
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