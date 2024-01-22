Майор ВС США – Украинских террористов нужно расстреливать. Лучше вешать

НУ почему же,мы чертим красные линии,потом толстые красные линии,очень толстые красные линии))))))когда заканчивается красный карандаш....потом выражаем наше возмущение,потом негодование..Мы же не они,мы не можем бить по площадям)))))мы же не для этого начали войну...А народ?А народ еще нарожает и сделает свой демократический выбор..Выгоду получают коммерсанты,которые за счет бюджетных денег исполняют военные заказы ,осваивают недра и повышают свое благосостояние в ярдах зелени)))))

Сергей Парков

А мы, когда продаем вооружение Турции, находимся в состоянии войны с кудами? Или с другими странами? Поставка вооружения это бизнес, а вот уничтожать купленное или взятое в кредит страной У вооружение следует уничтожать на всех путях следования - на земле, на воде, в воздухе. Это законные цели. Не ясно, почему мы этого не делаем. Экипажи жалеем? Немцы топили лендлизовские конвои, мы топили немецких транспортников, взрывали поезда с оружием и живой силой. А сейчас разучились? Пустили на дно в нейтральных водах несколько американских сухогрузов с ракетами да несколько самолетов с боеприпасами - ребятам на передовой легче было бы.