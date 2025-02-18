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Удар Жоги? Отставка Евгения Куйвашева - губернатора Свердловской области. "Вопрос решённый"

Удар Жоги? Отставка Евгения Куйвашева - губернатора Свердловской области. "Вопрос решённый"

Царьград © Dmitry Chasovitin/Globallookpress Евгений Куйвашев стоит во главе Свердловской области с 2012 года.

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Комментарии
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Катерина
Мужчина в автобусе обращается к женщине: &quot;Рыбка,пробей билетик,пожалуйста. Женщина думает: &quot;Рыбка значит рыба,рыба значит щука, щука значит хищник, хищник значит зубы, зубы значит собака, собака значит сука...ТОВАРИЩИ!!! Он меня сукой обозвал!!!&quot;
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5 час.
Людмила Лиханова
Давно пора с ним разобраться. Там  махровым цветом расцвели всякие либерастические деятели. А Е- Центр от него уже тошнит ВСЕХ людей, кроме ополизов и предателей. Судя по всему и до него все-таки доберутся. Не зря на ТВ &quot;Вдруг&quot; прошли новости об этом прибежище либерастни, провокаторов и предателей всех мастей. Может наконец-то будет услышан ГЛАС НАРОДА - ГЛАС БОЖИЙ.
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4 час.
Катерина
Людка,  ты  почему  не  застрелилась  вместе  со  своим   жидом  пригожиным?
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4 час.
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