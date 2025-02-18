Царьград © Dmitry Chasovitin/Globallookpress Евгений Куйвашев стоит во главе Свердловской области с 2012 года.
Удар Жоги? Отставка Евгения Куйвашева - губернатора Свердловской области. "Вопрос решённый"
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Катерина
Мужчина в автобусе обращается к женщине: "Рыбка,пробей билетик,пожалуйста. Женщина думает: "Рыбка значит рыба,рыба значит щука, щука значит хищник, хищник значит зубы, зубы значит собака, собака значит сука...ТОВАРИЩИ!!! Он меня сукой обозвал!!!"
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5 час.
Людмила Лиханова
Давно пора с ним разобраться. Там махровым цветом расцвели всякие либерастические деятели. А Е- Центр от него уже тошнит ВСЕХ людей, кроме ополизов и предателей. Судя по всему и до него все-таки доберутся. Не зря на ТВ "Вдруг" прошли новости об этом прибежище либерастни, провокаторов и предателей всех мастей. Может наконец-то будет услышан ГЛАС НАРОДА - ГЛАС БОЖИЙ.
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4 час.
Катерина
Людка, ты почему не застрелилась вместе со своим жидом пригожиным?
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4 час.
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