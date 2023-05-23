FiNE NEWS

1 662 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Денисов
    А кто у нас в 2003 году все Указы и прочие, значимые бумажки подписывал? Как растворилась погранслужба...Шурыгин: у россий...
  • алексей кардаильский
    Что мадам что её супруг хоть что-то угадали!???Астролог Глоба пр...
  • Svetlana Kuzmina
    Залужный уже никогда нигде не появиться - он глубокий инвалид.Эксперт объяснил,...

Отношения Германии и Венгрии ухудшились из-за заблокированной Будапештом помощи Украине

Отношения Германии и Венгрии ухудшились из-за заблокированной Будапештом помощи Украине

Позиция Венгрии по вопросу финансирования украинского режима становится все более жесткой. Будапешт отказывается одобрять увеличение военной помощи Евросоюза Украине, по крайней мере – до исключения венгерского банка OTP из числа «спонсоров войны».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх