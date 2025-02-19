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Царьград

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"Диверсия" в тылу: Молодой парень погиб на СВО, а его окрестили "дезертиром" - "Это стыд и позор для страны"

"Диверсия" в тылу: Молодой парень погиб на СВО, а его окрестили "дезертиром" - "Это стыд и позор для страны"

Очередная дикая история потрясла общественность: молодой парень погиб на СВО, а его окрестили "дезертиром".

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