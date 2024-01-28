Юрист: Тлиашинова могла ликвидировать 5 фирм, чтобы "замазать долги"

РИА Новости/Екатерина Чеснокова Юрист Дмитрий Кваша рассказал, что может скрываться за подозрительной схемой, которую выявили у коуча и блогера Инны Тлиашиновой, члены команды которой ранее напали на журналистку "Известий" Натали Графчикову.
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