Юрист: Тлиашинова могла ликвидировать 5 фирм, чтобы "замазать долги"

РИА Новости/Екатерина Чеснокова Юрист Дмитрий Кваша рассказал, что может скрываться за подозрительной схемой, которую выявили у коуча и блогера Инны Тлиашиновой, члены команды которой ранее напали на журналистку "Известий" Натали Графчикову.