Очевидцы рассказали о первых секундах после взрыва в московской многоэтажке

«Я сидел дома, услышал хлопок.»Накануне вечера в одной из многоэтажек Москвы прогремел взрыв. Жительница квартиры, расположенной напротив места взрыва, поделилась подробностями о первых мгновениях после ЧП.
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