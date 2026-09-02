Группа "Родина" выявила тренд: 48% семей ведут общий бюджет

Исследование группы "Родина" показывает, что почти половина российских пар выбирает общий бюджет для покупки жилья или выплаты ипотеки.
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