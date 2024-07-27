В Минюсте предложили продлить предельный срок работы нотариусов до 80 лет

Политика как она есть

Предельный срок работы нотариусов предложили продлить до 80 лет. Об этом, выступая в российском парламенте, заявил министр юстиции России Константин Чуйченко, комментируя разработанный его ведомством законопроект «О нотариате», передает РИА Новости.