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Теракт в Москве: начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Кириллов погиб при взрыве

Теракт в Москве: начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Кириллов погиб при взрыве

Теракт в Москве: начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Кириллов погиб при взрыве Татьяна АрестоваСледственный комитет сообщил  гибели начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игоря Кириллова.

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