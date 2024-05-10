SHOT: Жители Калужской области сообщили о пожаре на НПЗ, он мог быть атакован БПЛА Местные жители сообщили телеграм-каналу SHOT о взрывах и пожаре в районе нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Калужской области.
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