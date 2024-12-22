Коробченко: Успешное развитие энергетики — залог процветания Татарстана

Заместитель Премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко от имени Правительства Татарстана и от себя лично поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли республики с профессиональным праздником — Днем энергетика.
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