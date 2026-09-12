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Царьград

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Путина увидели в Индии с русской женщиной и начался переполох: Красивая, не поспоришь

Путина увидели в Индии с русской женщиной и начался переполох: Красивая, не поспоришь

В Индии завирусились кадры рукопожатия Путина с одной таинственной русской женщиной. Она и правда красивая.

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