Чарльз Баркли: «Вы правда думаете, что Стеф Карри прошел бы проверку на прочность от «Плохих парней»? Вы действительно думаете, что он бы не сломался?»

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Член Зала славы Чарльз Баркли в эфире очередного выпуска подкаста известного спортивного эксперта Билла Симмонса высказал мнение, что 4-кратный чемпион НБА Стефен Карри не смог бы играть в эпоху «плохих парней» и контактного баскетбола.