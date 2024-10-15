При освобождении Суджи пригодится опыт штурма Мариуполя

Эксперты рассказали об особенностях освобождения Суджи @ Сергей Бобылев/РИА Новости Tекст: Анастасия Куликова Наступление российских войск в Курской области продолжается.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Уволилась, когда прочитала фамилии первоклассников: Чем занимается теперь учительница из Волгограда
- Белоусов взялся за тылы. Одесса полыхает третьи сутки: Тонны оружия НАТО — на дне Чёрного моря. «Искандеры» зачистили флот врага
- «Искандеры» летят туда стаями: Русские идут на Одессу, чтобы получить ключ к победе в СВО и расчистить путь к Сербии
Свежие комментарии