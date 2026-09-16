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Царьград

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МЧС: на Средний Урал 17 сентября обрушатся очень сильные дожди

МЧС: на Средний Урал 17 сентября обрушатся очень сильные дожди

Ночью 17 сентября на Среднем Урале ожидаются очень сильные дожди. Соответствующее предупреждение распространило Главное управление МЧС по Свердловской области.

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