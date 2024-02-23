Решением Пашиняна Армения заморозила свое участие в ОДКБ

Ереван заморозил участие в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).Премьер-министр республики Никол Пашинян в интервью телеканалу France24 обосновал тем, что в отношении Армении его не выполнили.
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