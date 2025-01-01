«Мудрое животное»: Наталья Подольская пожелала любви в Новом 2025 году

Певица Наталья Подольская назвала наступивший Новый 2025 год временами сложным, но справедливым. По мнению артистки, змеи — мудрые животные, поэтому никаких сомнений нет, что и тут от кармы никуда не деться.
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