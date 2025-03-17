Жительница Камчатки фиктивно прописала у себя более 115 мигрантов

Отдел полиции № 2 УМВД России по городу Петропавловску-Камчатскому возбудил уголовное дело в отношении местной жительницы, которая нелегально зарегистрировала не менее 115 иностранных граждан у себя в квартире.
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