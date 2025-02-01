02,01,25 Часов Яр - канал Северский Донец-Донбасс Позиционные боевые действия в районе Артёмовска. Передовая позиция ВСУ на канале Северский Донец-Донбасс попала под обстрел со стороны ВС РФ.
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02,01,25 Часов Яр - канал Северский Донец-Донбасс Позиционные боевые действия в районе Артёмовска. Передовая позиция ВСУ на канале Северский Донец-Донбасс попала под обстрел со стороны ВС РФ.
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