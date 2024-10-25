Советник премьера Грузии назвал нереальным членство страны в НАТО

Зураб Абашидзе, занимавший должность специального представителя по вопросам урегулирования отношений с Российской Федерацией и ныне являющийся советником премьер-министра Грузии, заявил, что в ближайшем времени стране не удастся стать частью НАТО.
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