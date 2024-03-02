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Синоптики рассказали, какой будет весна 2024 года в России по регионам

Синоптики рассказали, какой будет весна 2024 года в России по регионам

Синоптики рассказали, какой будет весна 2024 года в России по регионам Ирина ОрлонскаяВ марте 2024 года жители смогут ощутить, что весна не торопится приходить.

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