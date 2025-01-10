В Лос-Анджелесе растет число погибших из-за пожаров: «Самая страшная ночь»

Пожары в Лос-Анджелесе охватывают весь город, число погибших, как ожидается, возрастет. Площадь возгораний в Лос-Анджелесе составляет более 30 000 акров, и спасатели ищут пострадавших, пока огонь продолжает бушевать.
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