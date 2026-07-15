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Царьград

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DPA: Берлин не примет участие в первых военных учениях «коалиции желающих» у границ Украины

DPA: Берлин не примет участие в первых военных учениях «коалиции желающих» у границ Украины

Тренироваться сражаться против России будут только британские и французские военные.Германия не примет участия в первых военных учениях «коалиции желающих», которые осенью пройдут в Польше на границе с Украиной.

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