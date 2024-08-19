Фейк о ралли большегрузов на трассе М-4 "Дон" опровергла Госавтоинспекция

Несмотря на опровержение Госавтоинспекцией информации о проведении автопробега водителей большегрузных автомобилей на федеральной трассе М-4 "Дон" в районе памятника "Журавли", на момент опровержения на трассе действительно были заторы.
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