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10 малоизвестных фактов из истории рождественских открыток

10 малоизвестных фактов из истории рождественских открыток

Рождественские открытки. До того момента, как появились рождественские и новогодние открытки, люди писали на Рождество друг другу письма, в которые рассказывали о своих делах и желали своим близким и друзьям счастья в наступающем году.

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