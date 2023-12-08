10 малоизвестных фактов из истории рождественских открыток

Рождественские открытки. До того момента, как появились рождественские и новогодние открытки, люди писали на Рождество друг другу письма, в которые рассказывали о своих делах и желали своим близким и друзьям счастья в наступающем году.
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