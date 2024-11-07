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salekhard.online

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Более тысячи УЗИ-исследований домашних животных проведено на Ямале в этом году

Более тысячи УЗИ-исследований домашних животных проведено на Ямале в этом году

Ветеринары используют УЗИ для точной диагностики новообразований, их местоположения и других проблем со здоровьем питомцев.

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