В Копейске овчарка набросилась на ребенка

В Копейске овчарка покусала ребенка. Происшествие зафиксировала камера наблюдения. Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в поселке Железнодорожном: ребенок качался на качелях, когда к нему подлетела собака и вцепилась в ногу чуть выше лодыжки.