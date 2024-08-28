В Копейске овчарка набросилась на ребенка

В Копейске овчарка покусала ребенка. Происшествие зафиксировала камера наблюдения. Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в поселке Железнодорожном: ребенок качался на качелях, когда к нему подлетела собака и вцепилась в ногу чуть выше лодыжки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии