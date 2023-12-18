Братские кадеты из школы №15 стали победителями на Всероссийском форуме «Золотой эполет»

Кадеты МЧС из братской школы №15 одержали победу на Всероссийском кадетском форуме «Золотой эполет». Ребята из 4-6 кадетских классов продемонстрировали отличную подготовку, и судьи высоко оценили их сплоченность, упорство, стойкость, меткость, силу и талант.
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