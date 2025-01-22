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Петербургский дневник

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На трассе М-32 началась подготовка к строительству уникального километрового путепровода

На трассе М-32 началась подготовка к строительству уникального километрового путепровода

Через железнодорожную ветку на Сестрорецк На строящуюся в Петербурге трассу М-32 доставили первую часть деталей для путепровода через железнодорожные пути Сестрорецкого направления и улицу Южная, сообщает пресс-служба Смольного 22 января.

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