«Одной мощной ответки за атаки стратегических аэродромов РФ не будет» – военблогер

Ночью 9 июня текущего года был нанесен очередной ракетный удар по целям на Украине. Каждая из таких атак в последние дни рассматривается военными аналитиками и военкорами как «та самая», которую ждут в качестве ответного удара возмездия с момента атак на стратегические аэродромы.