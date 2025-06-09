«Одной мощной ответки за атаки стратегических аэродромов РФ не будет» – военблогер

Ночью 9 июня текущего года был нанесен очередной ракетный удар по целям на Украине. Каждая из таких атак в последние дни рассматривается военными аналитиками и военкорами как «та самая», которую ждут в качестве ответного удара возмездия с момента атак на стратегические аэродромы.
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