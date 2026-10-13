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Киев всё-таки остался без разведданных? Ракеты заметили только над городом

Киев всё-таки остался без разведданных? Ракеты заметили только над городом

Украинские военные признали, что информацию о запуске российских ракет они не получили. Взрывы в Киеве прогремели еще до объявления воздушной тревоги.

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