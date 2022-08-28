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В Приморье повысился сезонный спрос на учителей, воспитателей и репетиторов

В Приморье повысился сезонный спрос на учителей, воспитателей и репетиторов

Динамика вакансий по итогам августа показывает традиционный и сезонный рост спроса на ряд профессий со стороны работодателей.

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