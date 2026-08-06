Аналитик Газизова: дипфейк отличается от оригинала прорисовкой волос

Мошенники могут с помощью искусственного интеллекта копировать внешность, мимику и голос человека, но распознать обман можно по некачественной прорисовке волос и нарушению законов физики во время движения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии