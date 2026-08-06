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Аналитик Газизова: дипфейк отличается от оригинала прорисовкой волос

Аналитик Газизова: дипфейк отличается от оригинала прорисовкой волос

Мошенники могут с помощью искусственного интеллекта копировать внешность, мимику и голос человека, но распознать обман можно по некачественной прорисовке волос и нарушению законов физики во время движения.

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