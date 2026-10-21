🚰 Сегодня ряд районов Крыма останется без воды из-за аварийно-ремонтных работ на сетях В ряде населенных пунктов республики временно прекращено водоснабжение в связи с проведением аварийно-ремонтных работ на сетях, сообщили в предприятии «Вода Крыма».