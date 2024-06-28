Работа во имя торжества добра, справедливости и верховенства закона.

Сегодня отмечают профессиональный праздник работники прокуратуры Республики Беларусь - системы органов, обеспечивающих единство и верховенство закона, осуществляющих защиту прав и свобод человека, а также интересов общества.
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