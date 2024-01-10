Раскрыто происхождение загадочных радиокругов Вселенной

Фото: Jayanne English / University of Manitoba В 2019 году телескоп ASKAP (Австралийский квадратный километровый массив Pathfinder) обнаружил то, чего никто никогда раньше не видел: радиоволновые круги, настолько большие, что в их центрах находились целые галактики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии