Спускаемый аппарат Starfall в представлении художника / © SpaceX Исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL) 20 октября провела испытание технологий ракетной доставки грузов в рамках коммерческого запуска SpaceX.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии