Аппарат "Союз МС-24" с первой белорусской космонавткой приземлился в степи Казахстана

Белоруска Марина Василевская вместе с двумя другими космонавтами успешно прибыла на землю из своего первого полёта в космосСпускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-24" прибыл на Землю в 10:17 мск.
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