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В ВТБ сообщили, что россияне получат рекордные 7 трлн руб. доходности по вкладам

В ВТБ сообщили, что россияне получат рекордные 7 трлн руб. доходности по вкладам

Выплаты процентов по вкладам и накопительным счетам превысят рекордные 7 трлн руб. в текущем году, сообщил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер в рамках 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

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