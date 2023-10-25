Захарова призвала принять резолюцию СБ ООН из-за гибели тысяч детей в Газе

Лидеры западных стран не в состоянии принять резолюцию Совета Безопасности ООН о прекращении огня и урегулировании ситуации в секторе Газа даже после гибели тысяч детей, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.