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Захарова призвала принять резолюцию СБ ООН из-за гибели тысяч детей в Газе

Захарова призвала принять резолюцию СБ ООН из-за гибели тысяч детей в Газе

Лидеры западных стран не в состоянии принять резолюцию Совета Безопасности ООН о прекращении огня и урегулировании ситуации в секторе Газа даже после гибели тысяч детей, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

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