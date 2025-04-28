ВСУ используют токсичные газы на Красноармейском направлении: подробности от бойцов

На Красноармейском направлении украинскими войсками применяются самодельные отравляющие газы. Боец с позывным Вайс сообщил, что дрон ВСУ сбросил пятилитровую бутылку с токсичным веществом, вызвав у русских военных проблемы с дыханием и кашель.
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