Позиция МИД РФ по поводу возвращения западных брендов

Taurus Zmei

Это будет преследовать тебя на всех сайтах, где будешь появляться! Высеры соболева: Просто ради интереса какие в РФ "историки" О родителях: "(мой родной отец погиб за месяц до моего рождения - сбил автобус на остановке! Так вот государство СССР платило на меня - по потери кормильца - 12 р/мес. Че норм содержать ребенка на 12 рублей в месяц! А мама моя как раз в 1991 году закончила институт и нас по распределению послали в р.п. Октябрьский Челябинской области - мама там работала учителем английского и истории! Нам дали комнату в бараке - без газа, без воды (колонка на улице) с печным отоплением и туалетом на улице! Получала моя мама 127 р/мес. з/п. и это с классным руководством, ведением исторического кружка и секции по волейболу! ((((Расскажите мне еще - как прекрасно было в СССР!" "(ты тупая, моя мама работала вначале учителем, а потом мы переехали и она была деректором РАЙНО , а потом начальником Депортамента по защите прав несовершеннолетних! (ну и пенсии...моя мама - 68 лет - получает сегодня пенсию 27400 (МАЛО). Сейчас вроде в январе опять повышают! Работала моя мама с 24 лет! Моя бабушка -работающая с 12 лет - в начале 80-х получала пенсию 47 р/мес." "(моя то мама - Заслуженный деятель высшей школы России, историк и ветеран труда с гос.наградами!!" О себе: "Как же совко-русофобов рвет от ПРАВДЫ! (((для тупых красных фашиков - я лучший выпускник России 1997 года - принятый по гранту Правительства РФ на полное обеспечение в МГУ! Вы можете посмотреть мое интервью и фотографии в журнале Коммерсант, в газете Известия и т.д. от ноября 1997 года - где на нашем принятие в студенты присутствовали представители бизнеса, депутаты ГД РФ и члены Правительства России! ((а выто потомок шариковых-швондеров - ПТУ то хоть закончили?" "Вы жили в 1997 году? Ну значит вы - предатель-перевертыш! Я то в школе учился только, с девочками гулял, на дискотеки ходил, спортом занимался, пиво пил с друзьями...работал в пионерлагере вожатым с детьми-сиротами.." "Ну так то я Учитель Истории по образованию! А у вас есть такое же профильное как меня историческое образование? (((Сколько вы выиграли исторических олимпиад? Я вот будучи еще в школе 3 года подряд был призером и победителем как областных так и общероссийских олимпиад по истории!" Только по скрину - в 43 года неоконченное высшее? 26 лет грыз науку "(я - Учитель Истории! И все что тут написал - взято мною из Электронной Библиотеке Исторических Документов, Российского Исторического Общества - с 2014 года все методические материалы и все учебники истории в России - издаются под эгидой этого Общества...Российской Академии Наук!" Ну и вишенка на торте:(когда же он усел отслужить?) "((( Ну и так - не ради хвастовства а чтобы тебе черни дырявой место твое петушиное указать! Я - старшина 15-го полка Таманской Дивизии, замком гранатометного и замком разведвзвода - в/ч 73881-2 ЧР, Курчалойский р-он, Акхинчу-Борзой, Ялхой-Мокх...- вся вторая компания за плечами - и награды и ранения! А мой братан - командир взвода ликвидации 30-й штурмовой бригады с самого начала на Донбассе! Мы то - Люди - как и наши предки Родину свою защищали и защищаем!!" Сравниваем с скрином странички: И кем только он не был.