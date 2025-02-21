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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Позиция МИД РФ по поводу возвращения западных брендов

Позиция МИД РФ по поводу возвращения западных брендов

По поводу «возвращения блудных брендов». Западноевропейские бренды ушли из России не потому, что не смогли выдержать конкуренцию или из-за того, что им кто-то мешал у нас зарабатывать деньги.

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Комментарии
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Taurus Zmei
Это будет преследовать тебя на всех сайтах, где будешь появляться! Высеры соболева: Просто ради интереса какие в РФ &quot;историки&quot; О родителях: &quot;(мой родной отец погиб за месяц до моего рождения - сбил автобус на остановке! Так вот государство СССР платило на меня - по потери кормильца - 12 р/мес. Че норм содержать ребенка на 12 рублей в месяц! А мама моя как раз в 1991 году закончила институт и нас по распределению послали в р.п. Октябрьский Челябинской области - мама там работала учителем английского и истории! Нам дали комнату в бараке - без газа, без воды (колонка на улице) с печным отоплением и туалетом на улице! Получала моя мама 127 р/мес. з/п. и это с классным руководством, ведением исторического кружка и секции по волейболу! ((((Расскажите мне еще - как прекрасно было в СССР!&quot; &quot;(ты тупая, моя мама работала вначале учителем, а потом мы переехали и она была деректором РАЙНО , а потом начальником Депортамента по защите прав несовершеннолетних! (ну и пенсии...моя мама - 68 лет - получает сегодня пенсию 27400 (МАЛО). Сейчас вроде в январе опять повышают! Работала моя мама с 24 лет! Моя бабушка -работающая с 12 лет - в начале 80-х получала пенсию 47 р/мес.&quot; &quot;(моя то мама - Заслуженный деятель высшей школы России, историк и ветеран труда с гос.наградами!!&quot; О себе: &quot;Как же совко-русофобов рвет от ПРАВДЫ! (((для тупых красных фашиков - я лучший выпускник России 1997 года - принятый по гранту Правительства РФ на полное обеспечение в МГУ! Вы можете посмотреть мое интервью и фотографии в журнале Коммерсант, в газете Известия и т.д. от ноября 1997 года - где на нашем принятие в студенты присутствовали представители бизнеса, депутаты ГД РФ и члены Правительства России! ((а выто потомок шариковых-швондеров - ПТУ то хоть закончили?&quot; &quot;Вы жили в 1997 году? Ну значит вы - предатель-перевертыш! Я то в школе учился только, с девочками гулял, на дискотеки ходил, спортом занимался, пиво пил с друзьями...работал в пионерлагере вожатым с детьми-сиротами..&quot; &quot;Ну так то я Учитель Истории по образованию! А у вас есть такое же профильное как меня историческое образование? (((Сколько вы выиграли исторических олимпиад? Я вот будучи еще в школе 3 года подряд был призером и победителем как областных так и общероссийских олимпиад по истории!&quot; Только по скрину - в 43 года неоконченное высшее? 26 лет грыз науку &quot;(я - Учитель Истории! И все что тут написал - взято мною из Электронной Библиотеке Исторических Документов, Российского Исторического Общества - с 2014 года все методические материалы и все учебники истории в России - издаются под эгидой этого Общества...Российской Академии Наук!&quot; Ну и вишенка на торте:(когда же он усел отслужить?) &quot;((( Ну и так - не ради хвастовства а чтобы тебе черни дырявой место твое петушиное указать! Я - старшина 15-го полка Таманской Дивизии, замком гранатометного и замком разведвзвода - в/ч 73881-2 ЧР, Курчалойский р-он, Акхинчу-Борзой, Ялхой-Мокх...- вся вторая компания за плечами - и награды и ранения! А мой братан - командир взвода ликвидации 30-й штурмовой бригады с самого начала на Донбассе! Мы то - Люди - как и наши предки Родину свою защищали и защищаем!!&quot; Сравниваем с скрином странички: И кем только он не был.
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Taurus Zmei
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Taurus Zmei
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