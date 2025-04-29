В Петербурге приостановят движение троллейбусов по улице Кораблестроителей в сторону Новосмоленской набережной

С 5 мая В Петербурге с 04:30 5 мая до 04:30 8 мая будет приостановлено движение троллейбусов по улице Кораблестроителей в районе дома № 40 в сторону Новосмоленской набережной из-за работ на коммуникационных сетях.
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