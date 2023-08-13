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Провела с воспитанниками урок истории и чуть не лишилась работы

Провела с воспитанниками урок истории и чуть не лишилась работы

Когда я устраивалась воспитательницей в наш детский сад два года назад, то понимала, что это не такая простая профессия, как кажется на первый взгляд.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Все эти крикливые мамаши жертвы ЕГЭ.
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9 час.
Gennady Sokolovsky
Эти нынешние &quot;мамашки&quot; - просто ТИХИЙ УЖАС. Торбохватки конченые. В воспитании полные НУЛИ. А где взять мозгов этим, действительно, ЖЕРТВАМ ЕГЭ???????
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8 час.
Н
Наталья
Как правило, мамы, которые не занимаются своими детьми, на публике любят устраивать скандалы, ребёнок слушает и думает: &quot;Вот, как мама меня любит, даже с воспитательницей поругалась&quot;, выходят из сада, мама в гаджет, ребёнок сам по себе.
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5 час.

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