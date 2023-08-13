Когда я устраивалась воспитательницей в наш детский сад два года назад, то понимала, что это не такая простая профессия, как кажется на первый взгляд.
Провела с воспитанниками урок истории и чуть не лишилась работы
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ШКИПЕР
Все эти крикливые мамаши жертвы ЕГЭ.
Ответить
9 час.
Gennady Sokolovsky
Эти нынешние "мамашки" - просто ТИХИЙ УЖАС. Торбохватки конченые. В воспитании полные НУЛИ. А где взять мозгов этим, действительно, ЖЕРТВАМ ЕГЭ???????
Ответить
8 час.
Н
Наталья
Как правило, мамы, которые не занимаются своими детьми, на публике любят устраивать скандалы, ребёнок слушает и думает: "Вот, как мама меня любит, даже с воспитательницей поругалась", выходят из сада, мама в гаджет, ребёнок сам по себе.
Ответить
5 час.
Свежие комментарии